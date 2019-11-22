Суд отказал в открытии данных об украинской земле

Окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не открывать данные о земле вопреки законодательству.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Отказ открывать данные о земле суд объяснил техническими вопросами.

“В Государственном земельном кадастре зарегистрировано около 19,5 млн земельных участков, что делает технически невозможным предоставление такой информации в запрашиваемом истцом виде”, – говорится в решении суда.

Пока кадастр не открыт, контролировать состояние земельного банка может только государство.

В Опендатабот считают, что такая непрозрачность оставляет большой простор для злоупотреблений. Информация о земельных участках, их назначении и собственниках, по законодательству, должна быть открытой.

“Есть схемы, которые бы мы легко могли обнаружить с помощью открытых данных о земле. Например, в тексте проекта закона О рынке земли есть запрет одному лицу владеть более 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины (200-250 тысяч га). Это нужно, чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию земель у ограниченного количества людей. Кроме этого, некоторые участки принадлежат одним и тем же людям через фиктивные фирмы и подставных лиц. У части участков незаконным путем изменено назначение. На некоторых участках, где, согласно реестру, нет ничего, кроме степи или леса, ведутся нелегальные разработки полезных ископаемых. Все эти явления могли бы анализировать граждане, если бы данные о земле были открытыми”, – комментирует основатель Опендатабот Алексей Иванкин.