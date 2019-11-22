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Список продуктов, подорожавших с начала года

Список продуктов, подорожавших с начала года

По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, социальная продуктовая корзина за десять месяцев 2019 года подорожала на 5,9%, с 1 233 грн в начале года до 1 306 грн на конец октября 2019 года.

Об этом сообщил генеральный директор ассоциации Алексей Дорошенко в Facebook.

По данным официальной статистики, социальные продукты выросли в цене на 4,7%, с 1 193,6 грн до 1 249,8 грн.

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Ниже приводим примеры продуктов, подорожавших с начала года, по данным Ассоциации и по госданным, соответственно.

Овощи и фрукты:

  • картофель – на 90,2% и 91,3%;
  • яблоки – на 73,3% и 79,3%.

Хлеб:

  • пшеничный (из муки первого сорта) – на 14,5% и 10,3%;
  • ржаной – на 14,7% и 12,6%.

Бакалея:

  • гречневая крупа – на 70% и 62,6%;
  • пшено – на 17,8% и 20,9%;
  • макароны – на 4,9% и 5,8%.

Мясо и рыба:

  • куриная тушка – на 10,2% и 7,4%;
  • рыба мороженая – на 10% и 8%;
  • свинина – на 6,2% и 6%;
  • куриное филе – на 4,5% и 3,2%;
  • говядина – на 3,8% и 3,2%.

Молочные продукты:

  • молоко – на 7,5% и 5,9%;
  • масло – на 9,4% и 7,2%;
  • сметана – на 9,2% и 6,9%.

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По материалам Finance.UA
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