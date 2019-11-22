Список продуктов, подорожавших с начала года

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По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, социальная продуктовая корзина за десять месяцев 2019 года подорожала на 5,9%, с 1 233 грн в начале года до 1 306 грн на конец октября 2019 года.
Об этом сообщил генеральный директор ассоциации Алексей Дорошенко в Facebook.
По данным официальной статистики, социальные продукты выросли в цене на 4,7%, с 1 193,6 грн до 1 249,8 грн.
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Ниже приводим примеры продуктов, подорожавших с начала года, по данным Ассоциации и по госданным, соответственно.
Овощи и фрукты:
Хлеб:
Бакалея:
Мясо и рыба:
Молочные продукты:
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