Как оформить субсидию онлайн - инструкция от Кабмина (видео)

Кабинет Министров Украины на официальной странице в Уoutube опубликовал видеоинструкцию по оформлению субсидий онлайн.

Как оформить субсидию онлайн:

Зайти на официальный сайт Министерства социальной политики Украины;

Перейти в раздел «Е-сервисы» в рубрику «Субсидии»;

В форме для заполнения указать личную информацию;

После этого на электронную почту поступит бланк – подтверждение заявки на субсидию.

Также отмечается, что после оформления соответствующей заявки работники соцзащиты должны позвонить заявителю.

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Справка Finance.ua:

В январе-октябре 2019 украинцы получили 1 663,4 млн гривен госпомощи на оплату ЖКХ .