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Как оформить субсидию онлайн - инструкция от Кабмина (видео)

Как оформить субсидию онлайн - инструкция от Кабмина (видео)

Кабинет Министров Украины на официальной странице в Уoutube опубликовал видеоинструкцию по оформлению субсидий онлайн.

Как оформить субсидию онлайн:

  • Зайти на официальный сайт Министерства социальной политики Украины;
  • Перейти в раздел «Е-сервисы» в рубрику «Субсидии»;
  • В форме для заполнения указать личную информацию;
  • После этого на электронную почту поступит бланк – подтверждение заявки на субсидию.

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Также отмечается, что после оформления соответствующей заявки работники соцзащиты должны позвонить заявителю.

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Справка Finance.ua:

  • В январе-октябре 2019 украинцы получили 1 663,4 млн гривен госпомощи на оплату ЖКХ.
  • По данным Минсоцполитики, в ходе прошлого отопительного сезона социальную помощь получали около 4 млн домохозяйств. На 2020 год изменение количества субсидиантов не предвидится.
По материалам Finance.UA
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