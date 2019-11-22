Как оформить субсидию онлайн - инструкция от Кабмина (видео)

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Кабинет Министров Украины на официальной странице в Уoutube опубликовал видеоинструкцию по оформлению субсидий онлайн.
Как оформить субсидию онлайн:
Также отмечается, что после оформления соответствующей заявки работники соцзащиты должны позвонить заявителю.
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