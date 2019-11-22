Крала деньги за коммуналку: суд вынес приговор сотруднице банка

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Новокаховский городской суд Херсонской области рассмотрел уголовное производство по обвинению банковского сотрудника в присвоении денежных средств.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как установило следствие, в течение года кассир одного из банковских учреждений присваивала деньги, которые граждане платили за коммунальные услуги. После того, как один из плательщиков обратился с жалобой об отсутствии поступления платежа в коммунальное предприятие, была проведена ревизия, которая выявила факт присвоения средств.
Как пояснила суду обвиняемая, на совершение указанных уголовных правонарушений решилась потому, что находилась в затруднительном материальном положении, деньги в дальнейшем рассчитывала вернуть.
За совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу) и частью третьей статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу, совершенное повторно), суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением товарно-материальными ценностями, сроком на два года, одновременно освободив обвиняемую от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок в два года.
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