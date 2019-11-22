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Цена на рынке э/э "на сутки вперед" достигла нового исторического минимума

Цена на рынке э/э "на сутки вперед" достигла нового исторического минимума

Цены на электрическую энергию на рынке «на сутки вперед» по состоянию на 1 декабря снизились почти на 31%.

Об этом сообщает госпредприятие “Оператор рынка”.

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“Зима в Украине началась не только с относительно теплой температуры воздуха, но и нового исторического минимума на рынке «на сутки вперед»”, – отмечается в сообщении.

В торговой зоне объединенной энергосистемы Украины средневзвешенная цена на электрическую энергию на 1 декабря 2019 года составила 860,42 грн/МВт.час. без НДС. Это почти на 32% меньше, чем акцептировалось сутками ранее.

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В то же время, средневзвешенная цена рынка «на сутки вперед» на 1 декабря этого года в торговой зоне Бурштынского энергоострова снизилась на 5,72%, по сравнению с днем торгов в последний день осени, и составляла 1 665.81 грн/МВт.час. без НДС.

Справка Finance.ua:

Тарифы для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами):

  • за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • за объем, потребленный свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/час.

Для населения, проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют системы централизованного теплоснабжения, тарифы отличаются, в зависимости от периода.

В период с 1 мая по 30 сентября:

  • за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • за объем свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/час.

В период с 1 октября по 30 апреля:

  • за объем до 3000 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • за объем свыше 3000 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/час.
По материалам Finance.UA
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