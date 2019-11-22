Цена на рынке э/э "на сутки вперед" достигла нового исторического минимума

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Цены на электрическую энергию на рынке «на сутки вперед» по состоянию на 1 декабря снизились почти на 31%.
Об этом сообщает госпредприятие “Оператор рынка”.
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“Зима в Украине началась не только с относительно теплой температуры воздуха, но и нового исторического минимума на рынке «на сутки вперед»”, – отмечается в сообщении.
В торговой зоне объединенной энергосистемы Украины средневзвешенная цена на электрическую энергию на 1 декабря 2019 года составила 860,42 грн/МВт.час. без НДС. Это почти на 32% меньше, чем акцептировалось сутками ранее.
В то же время, средневзвешенная цена рынка «на сутки вперед» на 1 декабря этого года в торговой зоне Бурштынского энергоострова снизилась на 5,72%, по сравнению с днем торгов в последний день осени, и составляла 1 665.81 грн/МВт.час. без НДС.
Тарифы для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами):
Для населения, проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют системы централизованного теплоснабжения, тарифы отличаются, в зависимости от периода.
В период с 1 мая по 30 сентября:
В период с 1 октября по 30 апреля:
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