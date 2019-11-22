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Россия запускает газопровод в Китай (карта)

Россия запускает газопровод в Китай (карта)

Россия и Китай запускают трубопровод “Сила Сибири”, который соединит российские газовые месторождения Сибири с КНР.

Об этом сообщает Bloomberg.

Газпром планирует начать с поставок в 10 миллионов кубометре газа в день и ожидает достичь максимальной пропускной способности до 2025 года.

Согласно данным компании, минимальный экспорт в Китай по трубопроводу составит 5 миллиардов кубических метров в 2020 году, 10 миллиардов в 2021 году и 15 миллиардов в 2022 году, к 2025 году мощность трубы должна составлять около 38 миллиардов кубометров в год.

Длина трубопровода из восточной Сибири до границы с Китаем составляет 3 тысячи километров.

Газпром, после более чем десятилетних переговоров, в 2014 году подписал с Китаем контракт на 400 миллиардов долларов на поставку 38 миллиардов кубических метров газа ежегодно в течение 30 лет. Это самый крупный контракт российской компании.

По материалам Економічна Правда
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