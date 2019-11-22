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В Украине начинают тестировать сеть 5G

В Украине начинают тестировать сеть 5G

Сеть мобильной связи 5G должна появиться в Украине уже в декабре. Именно 1 декабре стартует тестирование сети. Тестовые работы проводит шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell.

Национальная комиссия уже согласовала мероприятия.

Тестирование пятого поколения сети запланировано в городах:

  • Киеве,
  • Одессе,
  • Днепре,
  • Харькове,
  • Черкассах,
  • Львове.

Как сообщили в Ericsson, тестирование 5G в этих городах пройдет в диапазоне 3,5 ГГц, на котором сейчас тестируют сеть в Европе.

Использовать будут базовые станции, которые уже работают (их шведская компания поставляет на рынок Украины с 2015 года). Эти базовые станции поддерживают 5G, и для демонстрации их оснастят соответствующими передатчиками в диапазоне 3,5 ГГц.

“В рамках этого проекта планируем развернуть 5G-демозоны на базе магазинов lifecell. Там будут продемонстрированы высокие скорости новой технологии. Там же мы предоставляем пользователям возможность заглянуть в будущее и ощутить все преимущества развития технологий в своих руках”, – рассказали в компании.

Тестирование продлится полгода – до 31 мая 2020 года.

По материалам Телеканал 24
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