В Украине начинают тестировать сеть 5G

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Сеть мобильной связи 5G должна появиться в Украине уже в декабре. Именно 1 декабре стартует тестирование сети. Тестовые работы проводит шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell.
Национальная комиссия уже согласовала мероприятия.
Тестирование пятого поколения сети запланировано в городах:
Как сообщили в Ericsson, тестирование 5G в этих городах пройдет в диапазоне 3,5 ГГц, на котором сейчас тестируют сеть в Европе.
Использовать будут базовые станции, которые уже работают (их шведская компания поставляет на рынок Украины с 2015 года). Эти базовые станции поддерживают 5G, и для демонстрации их оснастят соответствующими передатчиками в диапазоне 3,5 ГГц.
“В рамках этого проекта планируем развернуть 5G-демозоны на базе магазинов lifecell. Там будут продемонстрированы высокие скорости новой технологии. Там же мы предоставляем пользователям возможность заглянуть в будущее и ощутить все преимущества развития технологий в своих руках”, – рассказали в компании.
Тестирование продлится полгода – до 31 мая 2020 года.
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