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Правительство начало принимать заявки в Украинский фонд стартапов

Правительство начало принимать заявки в Украинский фонд стартапов

Правительство начало принимать заявки в Украинский фонд стартапов с размеров в 440 миллионов гривен, размер поддержки на один стартап – до 75 тысяч долларов.

Об этом заявил Алексей Гончарук на брифинге для прессы.

“В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed и seed. Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. В следующем – по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год”, — пояснил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть краткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией, по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что фонд будет максимально далеко от власти.

“Государство должно заниматься политикой, а администрированием должны заниматься люди, которые сделают результат без бюрократии.

Лучшим результатом фонда будет количество команд, которые получат финансирование и смогут стать успешными коммерческими компаниями”, – заявила Маркарова.

Подать заявку можно на сайте Фонда.

Справка Finance.ua:

  • Украинский Фонд Стартапов (УФС) – это государственный фонд, учрежденный по инициативе Кабинета Министров. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.
  • Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.
По материалам Економічна Правда
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