В аэропорт "Борисполь" заведут новый транспорт (фото)

Как сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и развитию инфраструктуры аэропорта “Борисполь” Георгий Зубко, в аэропорт Борисполь заведут перронные и пассажирские автобусы. Такой модели еще нет ни в одном аэропорту.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил Георгий Зубко.

Это шесть перонных автобусов МАЗ-271067 и пять пассажирских МАЗ-203015 белорусского производства, которые были заказаны в ходе тендера.

Начало работы – в декабре 2019 года.

“Вместе с руководителем службы спецтранспорта Александром Георгадзе имели возможность первыми осмотреть заказанные аэропортом “Борисполь” перронные (такой модели еще нет ни в одном аэропорту) и пассажирские автобусы … Уже в декабре, после окончания процессов сборки, техника будет работать для вас”, – написал Зубко.

Как отмечают в сообщении, производитель ОАО «Минский автомобильный завод» – крупнейшее государственное предприятие Беларуси по выпуску большегрузной автомобильной, автобусной и троллейбусной техники.



Справка Finance.ua: