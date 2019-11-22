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В аэропорт "Борисполь" заведут новый транспорт (фото)

В аэропорт "Борисполь" заведут новый транспорт (фото)

Как сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и развитию инфраструктуры аэропорта “Борисполь” Георгий Зубко, в аэропорт Борисполь заведут перронные и пассажирские автобусы. Такой модели еще нет ни в одном аэропорту.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил Георгий Зубко.

Это шесть перонных автобусов МАЗ-271067 и пять пассажирских МАЗ-203015 белорусского производства, которые были заказаны в ходе тендера.

Начало работы – в декабре 2019 года.

“Вместе с руководителем службы спецтранспорта Александром Георгадзе имели возможность первыми осмотреть заказанные аэропортом “Борисполь” перронные (такой модели еще нет ни в одном аэропорту) и пассажирские автобусы … Уже в декабре, после окончания процессов сборки, техника будет работать для вас”, – написал Зубко.

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Как отмечают в сообщении, производитель ОАО «Минский автомобильный завод» – крупнейшее государственное предприятие Беларуси по выпуску большегрузной автомобильной, автобусной и троллейбусной техники.

Справка Finance.ua:

  • 30 ноября 2018 начал работу железнодорожный экспресс в аэропорт “Борисполь”.
  • Стоимость билета – 80 гривен, время в пути – 35-40 мин.
По материалам Finance.UA
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