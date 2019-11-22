Киберпонедельник в Украине: какие авиаперевозчики снизили цены на билеты

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Два лоукоста, которые осуществляют авиаперевозки в Украину, проводят распродажу билетов в киберпонедельник, 2 декабря.
Об этом сообщается на сайтах компаний Ryanair и Wizz Air.
Ryanair. Компания распродает 50 000 билетов, стоимостью от €5. Приобрести билеты по акционной цене можно на рейсы в период с декабря 2019 года по март 2020 года.
Примеры маршрутов по акционной цене:
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Wizz Air. Компания сделала скидку до 30% на полеты по некоторым маршрутам без ограничения по времени выполнения рейсов. Получить скидку можно, купив билет по тарифу Basic, Wizz Go и Wizz Plus. Однако в стоимость не входит административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно.
Примеры маршрутов по сниженной цене:
Акционные билеты авиаперевозчиков Ryanair и Wizz Air можно купить до 23:59 2 декабря (00:59 3 декабря по киевскому времени).
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