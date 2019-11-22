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Киберпонедельник в Украине: какие авиаперевозчики снизили цены на билеты

Киберпонедельник в Украине: какие авиаперевозчики снизили цены на билеты

Два лоукоста, которые осуществляют авиаперевозки в Украину, проводят распродажу билетов в киберпонедельник, 2 декабря.

Об этом сообщается на сайтах компаний Ryanair и Wizz Air.

Ryanair. Компания распродает 50 000 билетов, стоимостью от €5. Приобрести билеты по акционной цене можно на рейсы в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

Примеры маршрутов по акционной цене:

  • Киев (перевозчик осуществляет рейсы из аэропорта “Борисполь”) – Стокгольм – €5;
  • Львов – Лондон €5;
  • Одесса – Вроцлав – €5;
  • Киев – Франкфурт – €9,99;
  • Киев – Манчестер – €12,99;
  • Одесса – Берлин – €25,30.

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Wizz Air. Компания сделала скидку до 30% на полеты по некоторым маршрутам без ограничения по времени выполнения рейсов. Получить скидку можно, купив билет по тарифу Basic, Wizz Go и Wizz Plus. Однако в стоимость не входит административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно.

Примеры маршрутов по сниженной цене:

  • Одесса – Вроцлав – 429 грн;
  • Одесса – Берлин – 429 грн;
  • Львов – Копенгаген – 579 грн;
  • Киев (аэропорт “Киев” имени И. Сикорского, Жуляны) – Рига – 1 009 грн.

Акционные билеты авиаперевозчиков Ryanair и Wizz Air можно купить до 23:59 2 декабря (00:59 3 декабря по киевскому времени).

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По материалам Finance.UA
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