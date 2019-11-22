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Foxconn получил заказ на производство более 50 млн 5G-смартфонов Huawei

Foxconn получил заказ на производство более 50 млн 5G-смартфонов Huawei

Несмотря на ограничения доступа к продуктам американских технологических компаний, компания Huawei по-прежнему остаётся вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов.

Как сообщают осведомлённые источники, компания Foxconn получила заказ на полное производство 5G-смартфонов Huawei в следующем году. При этом Huawei заказала производство более 50 млн устройств. Это очень большой заказ, если учитывать, что пока что смартфоны с поддержкой связи 5G являются нишевыми продуктами. Но крупный заказ у Foxconn говорит, что в следующем году такие устройства станут более массовыми.

Как свидетельствуют отчёты аналитиков, продажи смартфонов в третьем квартале 2019 года снизились, но единственным исключением является Huawei. Несмотря на замедление рынка, китайская компания единственная среди пятёрки лидеров зафиксировала двузначный рост продаж.

Из-за напряжённых отношений между США и Китаем, а также наложенных ограничений, Huawei испытывает трудности с доступом к продуктам американских технологических гигантов. Правительство США выдаёт лицензии американским компаниям на сотрудничество с Huawei. Согласно имеющейся информации, было получено 300 заявок на выдачу таких лицензий, но правительство удовлетворило лишь около половины из них. Например, Microsoft получила одобрение на поставку операционной системы Windows 10 для ноутбуков китайской компании.

По материалам ITC.ua
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