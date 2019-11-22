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В Австралии запускают ИИ-систему для выявления водителей, использующих смартфоны за рулём

В Австралии запускают ИИ-систему для выявления водителей, использующих смартфоны за рулём

Использование мобильных устройств во время управления автомобилем остаётся проблемой во многих странах. Отчасти это вызвано сложностью контроля данного нарушения. Но, похоже, австралийская полиция нашла способ решить эту проблему.

Правительство Нового Южного Уэльса начало использовать камеры, которые могут автоматически определять, когда водители используют свои телефоны. Система использует искусственный интеллект для просмотра фотографий на наличие характерных признаков использования телефона, а затем человек просматривает помеченные изображения, чтобы избежать ложных срабатываний. Предусматривается использование для целей контроля как стационарных, так и портативных камер.

На протяжении первых трёх месяцев работы данной системы водители, впервые пойманные за нарушение правил использования смартфонов во время управления автомобилем, смогут отделаться одним лишь предупреждением. Но в дальнейшем нарушителей будут штрафовать.

При нарушении в обычных условиях предстоит заплатить штраф в сумме 344 австралийских доллара ($233) и получить 5 штрафных баллов. Однако если нарушение будет зафиксировано в школьной зоне, то сумма штрафа увеличится до 457 австралийских долларов ($309). Также существуют периоды двойных начислений штрафных баллов. Соответственно, тогда водителям-нарушителям будет начислено 10 баллов.

Чиновники уверены, что запуск такой системы приведёт к уменьшению количества аварий. Бернард Карлтон из правительства штата Новый Южный Уэльс, ссылаясь на «независимое моделирование», заявил, что она может предотвратить 100 аварий со смертельным исходом и серьезными травмами в течение пяти лет.

Вместе с тем, существует опасение, что водители будут обращаться в суд с заявлениями, оспаривая показания системы. Это может привести к накоплению большого количества подобных дел в судебной системе.

По материалам ITC.ua
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