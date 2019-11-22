Нацбанк взыскал с обанкротившегося «Дельта банка» почти 1 млрд грн долга по кредиту

Национальный банк Украины сообщил, что принудительно взыскал с «Дельта банка» 924 миллиона гривен залога по кредиту рефинансирования.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Отмечается, что залог по кредиту был в форме государственных ипотечных облигаций. После взыскания залога НБУ сможет получить как номинал этих облигаций, так и купонный доход — вместе это 1,072 миллиарда гривен.

«Судебный спор по иску Национального банка об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги рассматривался с апреля 2017 года, всего состоялось более 20 заседаний по этому вопросу. 11 ноября 2019 года Северным апелляционным хозяйственным судом принято решение, во исполнение которого и произошло погашение в полном объеме задолженности по одному из кредитов рефинансирования, который был предоставлен «Дельта банку» 12 сентября 2014 года», — сообщил в Нацбанке.

Там добавили, что после взыскания этой задолженности долг «Дельта банка» перед НБУ уменьшился и сейчас составляет 4,89 миллиарда гривен.

“Дельта Банк” был ликвидирован в 2015 году. На то время он был четвертым по размеру совокупных активов банком Украины. Принадлежал банк Николаю Лагуну.