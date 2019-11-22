Банки-банкроты не смогут вернуться на рынок

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц вместе с Нацбанком готовит законопроект, который сделает невозможным возвращение банков-банкротов на рынок, даже если решения об их неплатежеспособности будут отменены в суде.
Об этом в блиц-интервью FinClub рассказал заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Виктор Новиков.
«Законопроектом предусмотрено уменьшение срока судебных споров между государством и экс-владельцами банков, признанных регулятором неплатежеспособными. Такие дела сразу будут направляться на рассмотрение в Верховный Суд, а на обжалование неправомерности решения НБУ о неплатежеспособности будет отведено 30 дней. Таким образом, рассмотрение дел с участием банков-банкротов будет происходить быстрее», – рассказал он.
При этом, по его словам, ликвидация банков-банкротов станет неотвратимой, суд не сможет запретить Фонду гарантирования вкладов продавать активы таких банков.
«Мы предлагаем в новом законопроекте, чтобы вывод с рынка неплатежеспособных банков продолжался, даже если решения НБУ и Фонда в отношении них будут признаны неправомерными, и в первую очередь это касается банков-зомби», – подчеркнул заместитель главы Фонда.
Главная задача Фонда – решить проблему с так называемыми зомби-банками, которые оказались в «серой» правовой зоне, утверждает Виктор Новиков.
«Это те банки, владельцам которых удалось оспорить в суде признания их неплатежеспособными, но вернуться на рынок они уже не могут. Дело в том, что такая ситуация абсолютно не предусмотрена законодательством, эти банки оказались вне правового поля», – утверждает Виктор Новиков.
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