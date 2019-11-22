"Биофарма" продает весь фармацевтический бизнес немецкой компании

Украинская компания “Биофарма” подписала соглашение о продаже всего дженерикового бизнеса немецкой компании Stada.

Об этом в FACEBOOK сообщил глава наблюдательного совета “Биофармы” Константин Ефименко.

По его словам, это первая инвестиция стратегического инвестора в фармацевтическую отрасль за всю историю Украины и первая европейская инвестиция с 2014 года в экономику Украины.

“Я горжусь тем, что мы построили предприятие, которое отвечает самым высоким европейским стандартам. Десятки аудитов мы прошли без существенных замечаний. Культура производства, технологии, персонал, регуляторные вопросы Биофармы оценены стратегом на самом высоком уровне”, – написал он.

Ефименко отметил, что вместе с партнером Василием Хмельницким и финансовыми инвесторами сосредоточится на развитии бизнеса компании по переработке плазмы крови.

В пресс-релизе компании Stada говорится, что группа покупает, в частности, производственные мощности в городе Белая Церковь Киевской области.

Ожидается, что сделка будет закрыта в декабре 2019 года.

Руководить украинским бизнесом Stada будет новоназначенный гендиректор Борис Лабенский. В его подчинении будет находиться примерно 300 человек.