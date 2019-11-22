Оборот ставок в Украине превышает $1 млрд в месяц - Parimatch

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Объемы ставок в Украине растут и за последний месяц превысили $1 млрд в месяц.
Об этом сообщил Генеральный директор букмекерской компании Parimatch Сергей Портнов.
Месячный оборот букмекерского рынка Украины составляет около 100 миллионов долларов, такую информацию публикуют СМИ. Но генеральный директор Parimatch Сергей Портнов не согласен с такой оценкой.
“100 миллионов? Даже не близко. Я думаю, что оборот ставок в Украине в десятки раз превышает эту сумму. То есть более одного миллиарда долларов в месяц”, – заявил г-н Портнов.
*Средняя ставка в Украине составляет 5-6 долларов (120-145 гривен);
“Украинцы делают больше мелких ставок, поэтому средняя сумма меньше. Беларусь богаче, чем Украина, на 10% после кризиса 2014 года”, – отметил Сергей Портнов.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали растиВчера, 19:13 - 947 28
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 1409 14
Электроэнергия может подорожать: кто заплатит больше5 ч. назад - 1855 12
Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнесВчера, 13:11 - 2945 10
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 1177 6
Электроэнергия может подорожать: кто заплатит больше5 ч. назад - 1855 12
Chery вывела на рынок большой 7-местный кроссовер за $14 тысяч (фото)10 ч. назад - 1669
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 1409 14
Всего три компании контролируют половину мирового рынка смартфонов14 ч. назад - 1241
Как в Украине наказывают неплательщиков алиментов7 ч. назад - 1054 1
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1492
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3095 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4537 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3525
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1746