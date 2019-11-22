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Оборот ставок в Украине превышает $1 млрд в месяц - Parimatch

Оборот ставок в Украине превышает $1 млрд в месяц - Parimatch

Объемы ставок в Украине растут и за последний месяц превысили $1 млрд в месяц.

Об этом сообщил Генеральный директор букмекерской компании Parimatch Сергей Портнов.

Месячный оборот букмекерского рынка Украины составляет около 100 миллионов долларов, такую информацию публикуют СМИ. Но генеральный директор Parimatch Сергей Портнов не согласен с такой оценкой.

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“100 миллионов? Даже не близко. Я думаю, что оборот ставок в Украине в десятки раз превышает эту сумму. То есть более одного миллиарда долларов в месяц”, – заявил г-н Портнов.

*Средняя ставка в Украине составляет 5-6 долларов (120-145 гривен);

  • в Беларуси – 7-8 долларов;
  • в России – 8-9 долларов.

“Украинцы делают больше мелких ставок, поэтому средняя сумма меньше. Беларусь богаче, чем Украина, на 10% после кризиса 2014 года”, – отметил Сергей Портнов.

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По материалам Finance.UA
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