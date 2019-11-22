Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФ

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Правительство зафиксировало цену на газ на уровне 6 961 грн за 1000 куб м с НДС в случае потенциального отсутствия транспортировки.
Об этом во время брифинга в понедельник сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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“Вопрос, который мы хотели до вас донести сегодня — это то, какие правительство приняло решения для того, чтобы обеспечить стабильность цен на энергоносители в случае потенциального отсутствия транспортировки. Правительство зафиксировало цену на газ на уровне 6 961 грн за 1000 куб м с НДС. Это означает, что это цена на газ, к которой надо будет добавлять тариф на транспортировку и распределение”, — отметил он.
Оржель подчеркнул, что данная цена меньше на 7% чем цена первого квартала текущего года.
Это страховая цена. Не могу назвать сейчас конечную, потому что есть тариф на транспортировку, есть тариф на распределение, и в зависимости от того, какие объемы транспортировки, какие будут договоренности с РФ — соответственно будет установлен и тариф на транспортировку.
С его слов, цены являются форвардными, и у украинского правительства был диалог с МВФ и другими международными партнерами об указанной цене. Предлагается рыночный механизм, согласно которому цена будет неизменной.
“Потребитель не может отказаться от этой цены — это такой элемент страхования. У потребителя будет возможность выйти из этого предложения правительства. Мы считаем, что до Нового Года будет определена четкая дата, когда потребитель может по желанию выйти и взять или не взять на себя риски того, будет ли подписан договор на транспортировку газа”, — добавил министр.
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