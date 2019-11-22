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Нефедов анонсировал увольнение 500 сотрудников таможни

Нефедов анонсировал увольнение 500 сотрудников таможни

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов пообещал, что в рамках реформирования ведомства будут уволены полтысячи “одиозных таможенников”.

“С уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены. Это означает, что во многих регионах нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы”, – рассказал глава таможни в эфире “Украинского радио”.

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По словам Нефьодова, это необходимо для преодоления коррупции.

Он добавил, что конкурсы на замещение должностей в ГТС стартуют 1 декабря.

“Но очень важен следующий шаг – нам надо заменить уволенных сотрудников профессиональными и честными людьми. Потому что иначе на два-три месяца все притихнут, после этого кто-то там организует такую же историю … Пожалуйста, поверьте нам, что теперь можно и нужно будет работать честно. Идите, и пусть победит лучший”, – заявил он.

“Со следующего года мы начинаем программу поднятия зарплаты таможенников, поэтому идите”, – добавил Нефедов.

Глава ГНС добавил, что в начале декабря должны заработать 16 региональных таможен, созданные на базе 26 существующих подразделений.

По материалам Газета по-Украински
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