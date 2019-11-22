Украина готова закупать российский газ - Минэнерго

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о готовности Украины закупать российский газ по европейским ценам без скидки.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 2 декабря.
По его словам, в случае достижения договоренностей с Россией цена газа будет “неполитической”. “И это не будет скидкой, это будет четкая цена по европейским индикаторам”, – отметил министр.
Он уточнил, что это должна быть цена “хаб минус”, то есть цена на хабе в Европе минус стоимость транспортировки.
При этом Оржель заявил, что на данном этапе речь идет о получении российского газа в качестве компенсации по решению арбитражей.
Говоря о газовых переговорах, Оржель отметил, что на сегодня идет стадия технических консультаций.
“Поэтому сейчас действительно идет активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров. То есть чтобы принимать окончательное решение относительно объемов и сроков или компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс достаточно активный. Стороны сейчас проводят технические консультации”, – отметил Оржель.
Министр добавил, что в ближайшее время стороны перейдут к согласованию договора на транзит и условные поставки как компенсацию по решениям арбитражей.
Глава Минэнерго также заявил, что без контракта на транзит газотранспортная система Украины может столкнуться с проблемами в течение февраля и марта.
По его словам, Украина спокойно пройдет отопительный сезон благодаря большим запасам газа в подземных хранилищах. Кроме того, Нафтогаз проводит стресс-тесты на готовность к тому, чтобы система технически работала в реверсном режиме.
“Единственным техническим риском может быть – это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных газохранилищ. В самые холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему… Вместе с тем есть уверенность и надежда, что все же стороны подпишут договор на транзит”, – добавил Оржель.
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