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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (33,832 млн и 38,167 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 32), максимальный курс продажи доллара 24,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,97-23,98 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 77 активная заявка по доллару на сумму 71,999 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,9500 – 95 000
24,2000 – 7 777
23,9600 – 33 333
23,9600 – 20 000
23,9500 – 20 000
23,9500 – 21 000
23,9500 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,9600 – 120 000
23,9700 – 7 000
23,9700 – 35 000
23,9700 – 77 777
23,9700 – 21 000
23,9700 – 99 000
23,9700 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,9886 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0095 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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