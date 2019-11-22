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В китайском Гуанчжоу начали использовать беспилотные такси

В китайском Гуанчжоу начали использовать беспилотные такси

Китайская компания WeRide объявила о начале пробной эксплуатации беспилотных такси в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая.

На улицы города уже вышли два десятка подобных машин.

Это автомобили Nissan с новейшим программным и аппаратным обеспечением WeRide. Такси по внешнему виду похожи на машины, принадлежащие компании Guangzhou Baiyun Taxi Group, и оборудованы одинаковыми с ними счетчиками.

RoboTaxi оснащены программным и аппаратным обеспечением для автономного вождения, который соответствует уровню автономности L4. Пассажиры могут заказать такси через разработанное WeRide приложение «WeRideGo». Десятки людей уже забронировали поездки.

В августе текущего года компания WeRide начала сотрудничать с крупнейшей в Южном Китае компанией такси Guangzhou Baiyun Taxi Group, чтобы начать развивать такси автономного вождения.

По материалам НВ
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