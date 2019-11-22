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В Кабмине анонсировали запуск электронного "кабинета застройщика"

В Кабмине анонсировали запуск электронного "кабинета застройщика"

Запуск электронного «кабинета застройщика» запланирован уже на следующую неделю.

Об этом в интервью Радио Свобода сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

По ее словам, этот инструмент предусмотрен в рамках борьбы с коррупцией в строительной отрасли, в частности реформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции.

“Мы планируем в первую неделю декабря уже сделать реальные шаги, которые задекларировало правительство (премьер-министра Украины Алексея. – Ред.) Гончарука. Мы планируем запустить электронный кабинет застройщика, который позволит в автоматическом режиме людям, которые строят объекты с незначительными последствиями, так называемый СС1, строить объекты просто по электронным обращением в ГАСИ. Когда они открывают свой электронный кабинет, загружают всю необходимую документацию, которую требует законодательство, и получают услугу ГАСИ также в электронном виде. То есть в свой электронный кабинет они получили информацию, что их информация принята, и увидели себя уже в реестре как те, кто подал документы и получил разрешение на начало строительства”, – сказала Бабак.

Рейтинг застройщиков Киева за 1-2 квартал 2019

По ее словам, “очень большое количество людей” строят именно объекты, которые подпадают под классификацию СС1.

По материалам Радио Свобода
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