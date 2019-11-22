Какие профессии востребованы в Германии (инфографика)

Германия уверенно входит в пять популярных среди украинцев направлений для работы за рубежом.

Об этом сообщает hh.ua по результатам опроса.

Количество подобных резюме за последние 5 лет увеличилось более чем в 4 раза.

Кто наиболее интересуется работой в Германии – IT, телеком, топ-менеджмент, производство, маркетинг, начало карьеры.

Немецкие работодатели ищут чаще всего:

разработчиков и тестировщиков ПО,

работников производств,

рабочий и медицинский персонал.

Предлагаемые зарплаты – от 46 900 до 90 000 грн, еще в 30% предложений о работе фигурируют заработки от 91 000 до 135 000 грн.

Цель поездок в Германию:

возможностью больше зарабатывать;

39% респондентов отметили вариант «Другое» (желание изменить страну).

Формат работы – респонденты чаще стали сообщать о работе по контракту и реже о выезде на сезонные подработки.

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