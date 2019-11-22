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По продленному графику будут работать еще 3 отделения Альфа-Банка Украина

По продленному графику будут работать еще 3 отделения Альфа-Банка Украина

Уважаемые клиенты,
Продолжая менять график работы своих отделений по всей Украине, чтобы становиться еще более доступными и удобными для каждого клиента, Альфа-Банк Украина с 2 декабря 2019 года переводит на новый график работы еще 3 отделения:

  • отделение «Кропивницкое» по адресу: г. Кропивницкий, ул. Дворцова, 46-А;
  • отделение «Сумское №3» по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 2/1;
  • отделение «Тернопольское» по адресу: г. Тернополь, ул. Медовая, 18.

Эти отделения будут работать по следующему графику: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 и субботу с 10:00 до 16:00 (воскресенье – выходной).

Напомним, что по субботам клиентов этих отделений ждут специальные выгодные условия:

  • скидку до 20% при оформлении кредита,
  • дополнительно до +0,5% при открытии срочного валютного депозита на сумму от 15 тыс. долл. США/евро,
  • льготный период на расчетно-кассовое обслуживание – 0 грн в течение 6 месяцев при оформлении дебетовой карты.

Информация про все отделения, которые уже работают по новому графику, находится по ссылке.

Следите за обновлениями, чтобы узнавать об изменениях графика работы других отделений.

По материалам Альфа-Банк
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