По продленному графику будут работать еще 3 отделения Альфа-Банка Украина

Уважаемые клиенты,

Продолжая менять график работы своих отделений по всей Украине, чтобы становиться еще более доступными и удобными для каждого клиента, Альфа-Банк Украина с 2 декабря 2019 года переводит на новый график работы еще 3 отделения:

отделение «Кропивницкое» по адресу: г. Кропивницкий, ул. Дворцова, 46-А;

отделение «Сумское №3» по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 2/1;

отделение «Тернопольское» по адресу: г. Тернополь, ул. Медовая, 18.

Эти отделения будут работать по следующему графику: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 и субботу с 10:00 до 16:00 (воскресенье – выходной).

Напомним, что по субботам клиентов этих отделений ждут специальные выгодные условия:

скидку до 20% при оформлении кредита,

дополнительно до +0,5% при открытии срочного валютного депозита на сумму от 15 тыс. долл. США /евро,

/евро, льготный период на расчетно-кассовое обслуживание – 0 грн в течение 6 месяцев при оформлении дебетовой карты.

Информация про все отделения, которые уже работают по новому графику, находится по ссылке .

Следите за обновлениями, чтобы узнавать об изменениях графика работы других отделений.