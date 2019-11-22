По продленному графику будут работать еще 3 отделения Альфа-Банка Украина

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Уважаемые клиенты,
Продолжая менять график работы своих отделений по всей Украине, чтобы становиться еще более доступными и удобными для каждого клиента, Альфа-Банк Украина с 2 декабря 2019 года переводит на новый график работы еще 3 отделения:
Эти отделения будут работать по следующему графику: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 и субботу с 10:00 до 16:00 (воскресенье – выходной).
Напомним, что по субботам клиентов этих отделений ждут специальные выгодные условия:
Информация про все отделения, которые уже работают по новому графику, находится по ссылке.
Следите за обновлениями, чтобы узнавать об изменениях графика работы других отделений.
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