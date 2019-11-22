Витренко заявил о возможной уплате Газпромом $3 миллиардов долга "голубым топливом"

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Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянами $3 млрд из арбитража в газовом эквиваленте.
Об этом рассказал в эфире Радио НВ исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Данный факт признал министр энергетики РФ Александр Новак, который присутствовал на переговорах.
«По публичным заявлениям (стороны Газпрома. – Ред.) мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $ 3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины», — отметил Витренко.
Напомним, в конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже относительно транзитного контракта, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».
В конце мая 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди активов, которые интересуют украинскую сторону, – акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Накануне, 28 ноября в Вене состоялась двусторонняя встреча между Украиной и Россией в рамках переговоров по подготовке к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему. В ней приняли участие министры энергетики двух стран, а также руководители «Нафтогаза» и «Газпрома».
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