Европейские антимонопольщики снова взялись за поискового гиганта Google

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По данным издания Reuters, европейские антимонопольные органы проводят «предварительное расследование» в отношении методов сбора данных компанией Google.
В документе, оказавшемся в распоряжении информационного агентства, информации об этом немного, однако из его содержания стало ясно, что основное внимание уделено локальному поиску, рекламе (включая таргетинг объявлений), службам авторизации, веб-браузерам и другим сферам деятельности компании. Иными словами, расследование охватывает практически весь основной бизнес Google.
Ранее поисковый гигант заявлял, что использует данные для улучшения своих услуг и предоставляет пользователям средства управления личной информацией, включая возможность удаления всех данных. Новое расследование вовсе не означает, что ЕС наверняка откроет очередное антимонопольное дело против Google.
До этого Еврокомиссия выписала штрафов компании на сумму более 8 млрд евро за различные нарушения антимонопольного законодательства. Никого не удивит, если и на этот раз Еврокомиссия обнаружит проблемы, связанные с методами сбора данных компанией Google, особенно когда регулирующие органы отдельных европейских стран уже штрафовали Google за нарушения GDPR. В 2017 году Еврокомиссия признала Google виновной в манипулировании поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов и назначила штраф в €2,42 млрд.
Затем в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в €4,34 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android. Оба штрафа сейчас оспариваются Google в Европейском суде общей юрисдикции. Уже в начале 2019 года Google оштрафовали в Европе на €1,49 млрд за блокирование конкурирующих рекламодателей.
Антимонопольные расследования в отношении Google ведутся также в США, Индии и Италии.
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