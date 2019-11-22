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Нацбанк выкупил с рынка $184 млн: с начала года резервы пополнились на $5 млрд

Нацбанк выкупил с рынка $184 млн: с начала года резервы пополнились на $5 млрд

В последнюю неделю ноября 2019 года Национальный банк Украины выкупил с валютного рынка 184 миллиона долларов. С помощью валюты с рынка с начала года международные золотовалютные резервы Украины пополнились на 5 млрд долларов.

Такая информация содержится в официальной статистике НБУ.

Объемы выкупа валюты в последнюю неделю ноября выросли на 64 миллиона долларов или более чем в 1,5 раза. Всего в течение ноября НБУ выкупил с рынка для пополнения международных резервов Украины 867,8 миллиона долларов. Продажи валюты из резервов не происходило.

С начала года Нацбанк выкупил с рынка 5,479 миллиарда долларов для пополнения международных золотовалютных резервов. В то же время, из-за резких колебаний курса валют и девальвации гривны, НБУ потратил из резервов 479,23 миллиона долларов. Таким образом, чистое пополнение международных резервов составило ровно 5 млрд долларов.

По материалам hromadske.tv
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