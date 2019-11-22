Что делать, если температура отопления в помещении слишком низкая

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Отопление должно соответствовать стандартам предоставления услуг. В случае отклонения от нормы, нужно обращаться к поставщику с требованием восстановить надлежащее обслуживание и провести перерасчет размера платы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Стандарты отопления:
Если показатели ниже, граждане имеют право на перерасчет оплаты за услуги после обращения к поставщику отопления для обследования помещения.
Как происходит перерасчет:
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Для перерасчета платежа за отопление для клиентов КП “Киевтеплоэнерго” следует обратиться в центры обслуживания и оставить заявку на обследование, после чего будут проведены замеры и составлен акт-претензия о ненадлежащем предоставлении услуг.
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