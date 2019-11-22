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Что делать, если температура отопления в помещении слишком низкая

Что делать, если температура отопления в помещении слишком низкая

Отопление должно соответствовать стандартам предоставления услуг. В случае отклонения от нормы, нужно обращаться к поставщику с требованием восстановить надлежащее обслуживание и провести перерасчет размера платы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Стандарты отопления:

  • температура воздуха в жилых помещениях должна составлять 18°C и 20°С в угловых комнатах;
  • исключение могут составлять отклонения в течение 12 часов в сутки раз в месяц.

Если показатели ниже, граждане имеют право на перерасчет оплаты за услуги после обращения к поставщику отопления для обследования помещения.

Как сэкономить на коммуналке

Как происходит перерасчет:

  • платежку пересчитают, если в квартире не установлены тепловые счетчики, а жилье утеплено должным образом;
  • для перерасчета необходимо обратиться к поставщику услуги, который должен составить соответствующие документы по результатам обследования квартиры;
  • сумма за централизованное отопление будет снижена на 5% за каждый градус отклонения от нормы (при снижении температуры с 18°C до 12°C в жилых помещениях и с 20°C до 14°C – в угловых);
  • если же температура ниже 12°C в жилых помещениях и 14°C в угловых соответственно – плата не начисляется.

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Для перерасчета платежа за отопление для клиентов КП “Киевтеплоэнерго” следует обратиться в центры обслуживания и оставить заявку на обследование, после чего будут проведены замеры и составлен акт-претензия о ненадлежащем предоставлении услуг.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на коммунальные услуги в Украине выросли на 26%.
  • По сравнению с декабрем 2010 года, цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза.
По материалам Finance.UA
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