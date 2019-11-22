Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"

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Российский газопровод в обход газотранспортной системы Украины – «Турецкий поток» – планируют запустить 8 января.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время запуска трубопровода TANAP, которым в Южную Европу планируют поставлять газ из Азербайджана.
«Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», – сообщил Эрдоган.
Отмечается, что речь идет о второй ветке «Турецкого потока», по которой российский газ пойдет в Южную Европу. Мощность трубопровода составляет 15,75 миллиарда кубометров в год. Такую же мощность имеет первая ветка трубопровода «Турецкий поток», по которой газ должны поставлять в Турцию.
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