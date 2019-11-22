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Средств на главном бюджетном счете государства стало больше на 2 млрд грн

Средств на главном бюджетном счете государства стало больше на 2 млрд грн

Остаток средств на едином казначейском счете государства увеличился почти на 2 миллиарда гривен за месяц. По состоянию на 1 декабря 2019 он составляет 55 млрд гривен.

Такие данные приводит Государственная казначейская служба 2 декабря.

Против состояния казначейского счета на 1 ноября, остаток средств на главном счете государства вырос на 1,92 миллиарда гривен.

Единый казначейский счет – это основной счет государства, с которого оно осуществляет расчеты по своим расходам в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

По материалам hromadske.tv
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