Чистая прибыль "Газпрома" упала на 45% из-за снижения цен на газ

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Чистая прибыль “Газпрома” в третьем квартале снизился на 45% до 3,32 млрд долларов на фоне сокращения объемов экспортных поставок и более низких цен на природный газ на европейском рынке.
Об этом пишет Рейтер.
Общие продажи компании в прошлом квартале снизились до 1,6 трлн рублей по сравнению с 1,9 трлн рублей за аналогичный период годом ранее.
Валовая выручка от поставок газа в Европу и другие рынки, не включающие Россию и постсоветские страны, составила 587 млрд рублей, сократившись на 37% в годовом выражении.
Средняя цена газа упала до 169,8 доллара за тысячу кубометров с 250,8 долларов в третьем квартале 2018 года.
Объемы поставок на указанные рынки также снизились в июле-сентябре, составив 53,5 млрд кубометров против 56,9 млрд кубометров за тот же период прошлого года.
Чистый долг “Газпрома” на конец третьего квартала составил 2,86 трлн рублей, пишет издание.
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