0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

Чистая прибыль "Газпрома" упала на 45% из-за снижения цен на газ

Чистая прибыль "Газпрома" упала на 45% из-за снижения цен на газ

Чистая прибыль “Газпрома” в третьем квартале снизился на 45% до 3,32 млрд долларов на фоне сокращения объемов экспортных поставок и более низких цен на природный газ на европейском рынке.

Об этом пишет Рейтер.

Общие продажи компании в прошлом квартале снизились до 1,6 трлн рублей по сравнению с 1,9 трлн рублей за аналогичный период годом ранее.

Валовая выручка от поставок газа в Европу и другие рынки, не включающие Россию и постсоветские страны, составила 587 млрд рублей, сократившись на 37% в годовом выражении.

Средняя цена газа упала до 169,8 доллара за тысячу кубометров с 250,8 долларов в третьем квартале 2018 года.

Объемы поставок на указанные рынки также снизились в июле-сентябре, составив 53,5 млрд кубометров против 56,9 млрд кубометров за тот же период прошлого года.

Чистый долг “Газпрома” на конец третьего квартала составил 2,86 трлн рублей, пишет издание.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Газпром
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.