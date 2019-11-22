Ведущий немецкий автоконцерн проведет масштабное сокращение персонала

Руководство одного из ведущих немецких автоконцернов – Daimler – объявило масштабную программу сокращения персонала.

Об этом пишет “Немецкая волна”.

Согласно планам руководства компании, в течение следующих трех лет планируется сократить более 10 тысяч рабочих мест по всему миру.

Анонсированные меры затронут прежде всего работников администрации, отметили в компании. В течение трех последующих лет прежде всего планируют не нанимать на освободившиеся места новых работников.

Перечень мероприятий также включает в себя расширение предложений по частичной занятости для работников предпенсионного возраста. В общем распрощаться должны с каждым десятым сотрудником административного персонала.

Объявленные меры призваны улучшить финансовое состояние немецкого автопроизводителя. По мнению руководства автоконерна, нынешнее количество работников, которых только в Германии насчитывается около 178 тысяч, а в целом в мире около 304 тысяч, – слишком велико.

Такое количество персонала – финансовое бремя для Daimler, что значительно снижает конкурентоспособность.