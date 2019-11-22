Бюджет получит более 100 миллионов от продажи 3 государственных объектов

Государство получит 108, 5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

По данным Фонда госимущества, крупнейшие среди проданных государственных объектов – это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн гривен.

Кроме того, за3,5 млн гривен продали “Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций”. Цена продажи стартовала с 270 тыс. гривен и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций “АО Украина Туристическая”, который продан на 35% дороже стартовой цены.

“Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектов из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества”, – говорится в сообщении.