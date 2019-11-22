0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Бюджет получит более 100 миллионов от продажи 3 государственных объектов

Бюджет получит более 100 миллионов от продажи 3 государственных объектов

Государство получит 108, 5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

По данным Фонда госимущества, крупнейшие среди проданных государственных объектов – это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн гривен, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн гривен.

Кроме того, за3,5 млн гривен продали “Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций”. Цена продажи стартовала с 270 тыс. гривен и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций “АО Украина Туристическая”, который продан на 35% дороже стартовой цены.

“Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектов из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.