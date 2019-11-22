Chery вывела на рынок большой 7-местный кроссовер за $14 тысяч (фото)

Флагман премиальной линейки существенно отличается от Jetour X90, на базе которого он построен. Дебютант на 57 мм длиннее, а колесная база увеличена на 5 мм. Но габаритные размеры, сравнимые с Toyota Highlander – это не главное. Новый автомобиль может похвастаться собственным оригинальным дизайном экстерьера. Кросс получил другие бамперы, массивную решетку радиатора, стильные светодиодные фары и задние фонари.

В салоне новинки установлен моноблок, сочетающий цифровую приборную панель и большой тачскрин современного информационно-развлекательного комплекса, как на новом Mercedes-Benz GLE. Есть отдельный сенсорный экран, удачно вписанный в архитектуру центральной консоли.

Под капотом Jetour X95 расположен бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 литра с отдачей 156 к.с. (230 Нм) или 1,6-литровый 197-сильный турбомотор. Силовые агрегаты работают в паре с семидиапазонным “роботом” с двумя сцеплениями. Предусмотрен только передний привод.

На рынке Поднебесной новый кросс доступен в шести вариантах исполнения. Цена базовой комплектации – всего 101 900 юаней, это примерно 14,5 тыс. долларов.