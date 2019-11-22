Chery вывела на рынок большой 7-местный кроссовер за $14 тысяч (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Флагман премиальной линейки существенно отличается от Jetour X90, на базе которого он построен. Дебютант на 57 мм длиннее, а колесная база увеличена на 5 мм. Но габаритные размеры, сравнимые с Toyota Highlander – это не главное. Новый автомобиль может похвастаться собственным оригинальным дизайном экстерьера. Кросс получил другие бамперы, массивную решетку радиатора, стильные светодиодные фары и задние фонари.
В салоне новинки установлен моноблок, сочетающий цифровую приборную панель и большой тачскрин современного информационно-развлекательного комплекса, как на новом Mercedes-Benz GLE. Есть отдельный сенсорный экран, удачно вписанный в архитектуру центральной консоли.
Под капотом Jetour X95 расположен бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 литра с отдачей 156 к.с. (230 Нм) или 1,6-литровый 197-сильный турбомотор. Силовые агрегаты работают в паре с семидиапазонным “роботом” с двумя сцеплениями. Предусмотрен только передний привод.
На рынке Поднебесной новый кросс доступен в шести вариантах исполнения. Цена базовой комплектации – всего 101 900 юаней, это примерно 14,5 тыс. долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали растиВчера, 19:13 - 351 32
Эксперт прогнозирует дальнейшее укрепление гривны в 2020 годуВчера, 07:17 - 4319 9
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 699 7
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 726 7
НБУ: неполучение транша МВФ в 2019 году существенно не повлияет на финансовую стабильностьВчера, 10:09 - 632 2
В правительстве назвали сумму выплаты при рождении ребенка в 2020 годуВчера, 08:42 - 5843 2
Эксперт прогнозирует дальнейшее укрепление гривны в 2020 годуВчера, 07:17 - 4319 9
Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнесВчера, 13:11 - 1759 2
Forbes назвал самые перспективные стартапы в миреВчера, 11:36 - 1270
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 726 7
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1454
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3010 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4447 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3461
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1722