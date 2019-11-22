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Китайцы выпустили собственный Range Rover за $23 тысячи

Китайцы выпустили собственный Range Rover за $23 тысячи

В КНР стартовали продажи нового внедорожника под названием Hunkt Canticie от компании Hanlong Auto. Интересно, что новинка почти идентична Range Rover Sport.

Только при детальном осмотре можно заметить другую радиаторную решетку и бамперы, другую LED-оптику, ну и конечно, логотипы китайской компании.

Габаритные размеры Hunkt Canticie и Range Rover Sport почти идентичны.

Что касается технической составляющей, то она отличается. «Китаец» собранный на платформе модели Zotye T800, под капотом расположился 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 218 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод предлагается исключительно передний.

Интерьер авто китайцы копировать не стали. Цифровая приборная панель находится в едином пространстве с экраном мультимедиа, КПП выполнена в виде шайбы, на центральной консоли располагается несколько рядов кнопок управления климатом и другими вспомогательными опциями.

В Поднебесной цены на Hunkt Canticie стартуют от 159 800 юаней, это примерно 23 тысячи долларов, то есть в десять раз дешевле, чем оригинальный внедорожник Range Rover Sport.

По материалам MMR
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