Китайцы выпустили собственный Range Rover за $23 тысячи

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В КНР стартовали продажи нового внедорожника под названием Hunkt Canticie от компании Hanlong Auto. Интересно, что новинка почти идентична Range Rover Sport.
Только при детальном осмотре можно заметить другую радиаторную решетку и бамперы, другую LED-оптику, ну и конечно, логотипы китайской компании.
Габаритные размеры Hunkt Canticie и Range Rover Sport почти идентичны.
Что касается технической составляющей, то она отличается. «Китаец» собранный на платформе модели Zotye T800, под капотом расположился 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 218 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод предлагается исключительно передний.
Интерьер авто китайцы копировать не стали. Цифровая приборная панель находится в едином пространстве с экраном мультимедиа, КПП выполнена в виде шайбы, на центральной консоли располагается несколько рядов кнопок управления климатом и другими вспомогательными опциями.
В Поднебесной цены на Hunkt Canticie стартуют от 159 800 юаней, это примерно 23 тысячи долларов, то есть в десять раз дешевле, чем оригинальный внедорожник Range Rover Sport.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС (инфографика)10 ч. назад - 1457 9
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газВчера, 21:00 - 3913 6
В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка"12 ч. назад - 1045 5
8500 грн за не пристегнутый ремень безопасностиВчера, 20:01 - 12693 5
ЗАЗ начал испытывать новую модель (фото)18 ч. назад - 11105 3
ЗАЗ начал испытывать новую модель (фото)18 ч. назад - 11105 3
Как будут выглядеть новые 200 и 500 гривен (фото)15 ч. назад - 4188 1
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения - советы экспертов7 ч. назад - 3764
Renault тестирует новый хэтчбек за 8 000 евро21 ч. назад - 3662
Измеритель скорости TRUCAM незаконный - решение суда13 ч. назад - 3522 2
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1383
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2880 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4268 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3366
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1670