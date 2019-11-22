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В Украине собрали рекордный урожай подсолнечника

В Украине собрали рекордный урожай подсолнечника

В Украине собрали рекордный урожай подсолнечника – 14,6 млн тонн.

Об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

“Статистика дня. Подсолнечник. Рекорд. Собрано 14,6 млн т с площади 5,85 млн га, или 99% к прогнозу при средней урожайности 2,51 т/га”, – написал Милованов.

Также он добавил, что в прошлом году урожайность подсолнечника была 2,28 тонн с гектара.

Напомним, ранее Тимофей Милованов писал, что урожай подсолнечника ожидается на уровне прошлого года.

По материалам bigmir.net
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