В Украине собрали рекордный урожай подсолнечника – 14,6 млн тонн.

Об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

“Статистика дня. Подсолнечник. Рекорд. Собрано 14,6 млн т с площади 5,85 млн га, или 99% к прогнозу при средней урожайности 2,51 т/га”, – написал Милованов.

Также он добавил, что в прошлом году урожайность подсолнечника была 2,28 тонн с гектара.

Напомним, ранее Тимофей Милованов писал, что урожай подсолнечника ожидается на уровне прошлого года.