Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине собрали рекордный урожай подсолнечника – 14,6 млн тонн.
Об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.
“Статистика дня. Подсолнечник. Рекорд. Собрано 14,6 млн т с площади 5,85 млн га, или 99% к прогнозу при средней урожайности 2,51 т/га”, – написал Милованов.
Также он добавил, что в прошлом году урожайность подсолнечника была 2,28 тонн с гектара.
Напомним, ранее Тимофей Милованов писал, что урожай подсолнечника ожидается на уровне прошлого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С началом отопительного сезона долги украинцев за коммуналку начали растиВчера, 19:13 - 382 32
Эксперт прогнозирует дальнейшее укрепление гривны в 2020 годуВчера, 07:17 - 4484 9
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 737 8
Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по УкраинеВчера, 16:10 - 729 7
НБУ: неполучение транша МВФ в 2019 году существенно не повлияет на финансовую стабильностьВчера, 10:09 - 655 2
В правительстве назвали сумму выплаты при рождении ребенка в 2020 годуВчера, 08:42 - 5907 2
Эксперт прогнозирует дальнейшее укрепление гривны в 2020 годуВчера, 07:17 - 4484 9
Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнесВчера, 13:11 - 1851 2
Forbes назвал самые перспективные стартапы в миреВчера, 11:36 - 1298
Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава ГосгеонедрВчера, 12:02 - 737 8
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1454
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3010 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4447 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3462
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1722