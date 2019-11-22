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Камера Samsung Galaxy S11+ получит перископический модуль с круглым объективом (видео)

Камера Samsung Galaxy S11+ получит перископический модуль с круглым объективом (видео)

Очередная утечка проливает свет на камеру смартфона Samsung Galaxy S11+. По данным осведомлённых источников, устройство получит камеру с 5-кратным увеличением, реализованным с помощью перископа. Но при этом конструкция перископического модуля будет отличаться от тех, которые сейчас доступны на рынке.

Современные перископические камеры в смартфонах оснащаются объективами прямоугольной формы. Это позволяет свету лучше проникать к сенсору, который также имеет прямоугольную форму. Но если верить рендерам, то в случае Galaxy S11+ компания Samsung решила перейти на использование более традиционного круглого объектива для перископического модуля. На задней панели устройства можно видеть несколько круглых объективов и ни одного прямоугольного.

Как утверждают источники, ссылаясь на инсайдерскую информацию, финальный дизайн камеры смартфона Galaxy S11+ не будет столь «беспорядочным». Очевидно, речь идёт о том, что объективы камер на рендере расположены несимметрично. Кстати, предыдущие утечки рендеров модели Galaxy S11 демонстрировали более гармоничный дизайн блока камер на задней панели.

По материалам ITC.ua
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