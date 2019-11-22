Всего три компании контролируют половину мирового рынка смартфонов

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Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала статистику по мировому рынку смартфонов в третьем квартале уходящего года.
По оценкам, в период с июля по сентябрь включительно в глобальном масштабе было реализовано 380,0 млн «умных» сотовых аппаратов. Годом ранее поставки равнялись 379,8 млн штук.
Таким образом, объём отрасли практически не изменился. Samsung удерживает лидирующую позицию: в течение квартала южнокорейский гигант реализовал 78,2 млн смартфонов, заняв 21 % мирового рынка. На втором месте находится Huawei с 66,8 млн отгруженных устройств и долей в 18 %. «Бронза» досталась Apple — 44,8 млн штук и 12 %.
Таким образом, эти три компании контролируют половину глобального рынка. Далее следуют четыре китайских поставщика. Это компании OPPO, Xiaomi, Vivo и Realme с долями соответственно 9 %, 8 %, 8 % и 3 %. Все прочие разработчики за трёхмесячный период сообща реализовали 84,7 млн «умных» сотовых аппаратов. Их суммарная доля оказалась на уровне 21 %. Напомним, ранее сообщалось, что Apple сместили со второго места по продажам смартфонов.
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