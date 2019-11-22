НБУ с начала года уничтожил более 570 млн штук изношенных банкнот

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Национальный банк Украины с января по октябрь этого года утилизировал более 570 млн штук изношенных банкнот. Об этом УНН сообщили в НБУ в ответ на запрос.
Так, за 10 месяцев 2019 года Нацбанк утилизировал 572,6 млн штук изношенных банкнот.
В частности, утилизировано купюр следующих номиналов: 1 грн – 37 млн шт., 2 грн – 24 млн шт., 5 грн – 45 млн шт., 10 грн – 62 млн шт., 20 грн – 49 млн шт., 50 грн – 84 млн шт., 100 грн – 115 млн шт., 200 грн – 135 млн шт., 500 грн – 19 млн шт.
Добавим, за 2018 год Нацбанк утилизировал 663 млн штук изношенных банкнот, в частности, 122 млн штук номиналом 100 грн и 115 млн штук номиналом 50 грн.
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