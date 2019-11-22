СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски в офисе “Укргаздобычи”. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что обыски прошли утром 29 ноября. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику. Также в компании добавили, что сотрудничали с представителями правоохранительных органов и и предоставили всю необходимую документацию.

Напомним, в сентябре СБУ разоблачила схему отмывания денег в “Укргаздобыче”. В частности, по данным следствия, чиновники “Укргаздобычи” присваивали средства, которые выделялись на утилизацию отходов бурения в Полтавской области. При этом их действия наносили ущерб экологии, так как эти отходы относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.