Более 33 тысячи украинцев перенесли мобильные номера

Более 33 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом сообщается со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.

“По состоянию на 29 ноября 2019 года перенесено 33 тысячи 603 мобильных номеров между операторами связи”, – сообщили в центре.

В Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.