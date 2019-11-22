В Киеве отключают дома от электроснабжения: рекомендации от КГГА

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В Киеве уже несколько домов отключили от электроснабжения, а некоторые отключат на выходных из-за задолженности за потребленную электроэнергию обслуживающими организациями.
Об этом сообщила на брифинге глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.
“Компании не рассчитывались в полном объеме с поставщиками универсальных услуг, после чего они попадали к поставщику последней надежды. Поставщик последней надежды имеет возможность поставлять электроэнергию по тарифу, который выше почти на 1 грн от поставщика универсальных услуг и только в течение 3 месяцев. Когда компания не рассчитывается с поставщиком последней надежды, мы вынуждены отключать дом от электроснабжения”, – отметила Радченко.
С ее слов, не все понимают, что в стоимость обслуживания дома входит электроснабжение лифтов и мест общего пользования.
“Некоторые дома в Киеве уже отключены от электроснабжения, например, электроэнергии лифтов. Некоторые могут оказаться в такой ситуации уже на этих выходных”, – отметила Радченко.
По словам представителя ДТЭК Киевские электросети, задолженностль населения за электроэнергию в Киеве составляет 120 млн грн, а задолженность юридических лиц – 240 млн грн.
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