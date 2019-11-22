8500 грн за не пристегнутый ремень безопасности

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Правила дорожного движения обязывают водителя лично использовать ремни безопасности, а также следить за тем, пристегнуты ли пассажиры, в том числе на заднем сидении.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в FACEBOOK.
Святошинский районный суд г. Киева во время рассмотрения дела по ДТП установил, что водитель перевозил на заднем сидении пассажира, который был не пристегнут ремнем безопасности. Во время ДТП этот пассажир получил телесные травмы.
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По результатам рассмотрения дела водителю, который перевозил пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, суд вынес приговор в виде 5 (пяти) лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 (три) года (дело №759/18107/18). Подобные решения в судебной практике не единичны.
Штрафы – за нарушение правил пользования ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 51 грн.
Штрафы при оформлении ДТП – в этом случае на водителя может быть наложен штраф по статье 286 УКУ в размере от 2400 грн до 8500 грн. или может быть назначено ограничение свободы на срок до 8-ми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет.
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