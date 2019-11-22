ТОП-5 областей по уровню занятости населения (карта)

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ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет.
Об этом написал в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
В городской местности:
В сельской местности:
Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами – население Харьковской области наиболее занятое в городской и сельской местностях – в среднем 62%.
“Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А «серый» рынок труда – выведет из тени”, – отметил он.
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