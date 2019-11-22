ТОП-5 областей по уровню занятости населения (карта)

ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет.

Об этом написал в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В городской местности:

62,6 % – самый высокий уровень в городе Киеве;

61,8 % – Харьковская;

60,5 % – Черкасская;

60 % – Днепропетровская и Закарпатская.

В сельской местности:

68,7 % – Луганская;

63,4 % – Сумская;

63,3 % – Черновицкая;

62 % – Херсонская;

59,8 % – Харьковская.

Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами – население Харьковской области наиболее занятое в городской и сельской местностях – в среднем 62%.

“Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А «серый» рынок труда – выведет из тени”, – отметил он.