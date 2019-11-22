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ТОП-5 областей по уровню занятости населения (карта)

ТОП-5 областей по уровню занятости населения (карта)

ТОП-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет.

Об этом написал в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В городской местности:

  • 62,6 % – самый высокий уровень в городе Киеве;
  • 61,8 % – Харьковская;
  • 60,5 % – Черкасская;
  • 60 % – Днепропетровская и Закарпатская.

В сельской местности:

  • 68,7 % – Луганская;
  • 63,4 % – Сумская;
  • 63,3 % – Черновицкая;
  • 62 % – Херсонская;
  • 59,8 % – Харьковская.

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Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами – население Харьковской области наиболее занятое в городской и сельской местностях – в среднем 62%.

“Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А «серый» рынок труда – выведет из тени”, – отметил он.

По материалам Finance.UA
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