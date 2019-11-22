Зарплата в октябре 2019 года в Донецкой области

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Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в октябре 2019 года составила 11952 грн. По сравнению с сентябрем 2019 года средний уровень оплаты труда вырос на 0,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – на 19,5%.
Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в октябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 0,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – увеличилась на 9,0%.
Номинальная зарплата в октябре 2019 года превышала в Донецкой области средний показатель по Украине (10727 грн) на 11,4%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в октябре был в Киеве – 15862 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8211 грн).
По уровню средней заработной платы в октябре 2019 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (19149 грн), металлургического комплекса (17192 грн), угольной промышленности (15736 грн).
Превысила средний показатель по области октябрьская зарплата также работников сферы государственного управления (14949 грн), финансовой и страховой деятельности (14204 грн), строительства (13260 грн), машиностроения (13128 грн), торговли (13097 грн), транспорта (12011 грн).
Была несколько ниже, чем в среднем по области, зарплата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (11810 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (11500 грн), пищевой промышленности (11149 грн).
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