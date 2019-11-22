Украина обновила рекорд по урожаю зерновых — Милованов

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По состоянию на 28 ноября Украина собрала рекордные 74,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15 миллионов гектаров.
Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Аграрии превысили результат урожая зерновых за весь 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн т.
“Рекордные показатели урожая. 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га, или 98% к прогнозу, при средней урожайности 4,93 т/га (в 2018 году – 4,7 т/га)”, – написал Милованов.
Напомним, что Минэкономики прогнозировало урожай зерновых в 2019 году на уровне 74 млн тонн, в том числе пшеницы 28,1 млн тонн и 35 млн тонн кукурузы.
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