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Ждать ли больше рекламы от Moneyveo? - комментарий CEO

Ждать ли больше рекламы от Moneyveo? - комментарий CEO

В компании Moneyveo предпочли не называть сумму трат на рекламные кампании, но при этом подчеркнули, что маржинальность бизнеса сохраняется.

Такой ответ на FinRetail2019 получил журналист Finance.ua от Алены Андрониковой, CEO Moneyveo.

«Тот уровень части затрат, который был всегда, он держится и сейчас. Маржинальность бизнеса сохраняется при росте затрат на креативы, маркетинг, привлечение, рекламу. Рекламную активность на рынке компания будет сохранять и дальше. Меньше активности от нас не будет точно», – прокомментировала Андроникова.

При этом, по ее словам, рынок МФО через несколько лет должен измениться.

«Мы все идем в финансовую инклюзию. И хотя сегодня все еще существуют ограничения, верим, что в будущем каждый гражданин Украины сможет воспользоваться различными финансовыми сервисами», – заявила она.

По ее словам, сейчас банки обсуживают клиентов в определенной доле, в определенном сегменте, с определенным уровнем дохода, по определенным параметрам.

«Мы за то, чтобы каждый гражданин Украины смог получить различную финансовую услугу. Это не только страхование, это лизинг и потребкредиты, ипотека. Сейчас большая проблема в Украине с ипотекой для молодых семей. В будущем у человека должно быть максимальное количество инструментов для доступа к финансовым услугам», – подытожила CEO Moneyveo.

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По материалам Finance.UA
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