Prozorro для застройщиков: какие выгоды?

В Prozorro проводятся разнообразные тендеры от стратегически важных, как работы по четвертому энергоблоку ЧАЭС, до порой комичных – закупка обезьянки-капуцин для одного из городских зоопарков. Для понимания выгод работы в системе Prozorro для бизнеса, Е-Tender , как ведущая площадка для государственных закупок и продаж, часто делится успешными, интересными кейсами вместе со своими клиентами. В данной статье речь пойдет про застройщиков, основываясь на опыте клиента – ЖК «Фаворит». Какие лоты могут быть интересны застройщику не только в разрезе закупок, но и продаж системы “Prozorro.Продажи” об этом далее.

Компания начала работать в системе Prozorro с 2016 года. Почему решили попробовать? Был ли у Вас ранее опыт бумажных тендерах?

Отвечает: Розенблат Елена Соломоновна, соучредитель ЗАО «Фаворит компани».



Опыт в бумажных тендерах был довольно неудачным. Мы сталкивались с подменой документов и даже ситуациями, когда скрывались критерии к участникам. Был случай, когда в тендере на закупку работ мы ставили цену 10 млн гривен, а выигрывали конкуренты, ценой 11 млн гривен. Поскольку потом раскрывались еще два критерия тендера, например, сроки выполнения. Мы ставили реальные временные рамки, а конкуренты – месяц. Что было невозможно! Только демонтаж отнял бы намного больше времени. Мы, понятное дело, проиграли. По тому тендеру работы идут уже три года и, по-моему, до сих пор не окончены. В Житомире я была на презентации пилотного проекта Prozorro. Помню, как обрадовалась и поверила, что такие события точно поспособствуют развиваться экономике быстрее в здоровой конкурентной среде. Ожидания подтвердились.

На сегодня у Вас 73 участия в тендерах, из них 22 победных. В системе гораздо больше закупок по направлению Вашей деятельности – строительство объектов. Как выбираете тендера для участия?

Для нас важную роль играет местность, точнее даже, где именно находится объект строительства или реконструкции. Потому, мы выбираем закупки в Житомирской и Черниговской области, ведь там есть наши представительства. Сегодня мы четко понимаем, что это только две области, хотя изначально планировали заходить во многие регионы, но столкнулись с тем, что у каждого региона своя специфика и незнание всех нюансов сказывается на результате. Чем дальше объект территориально, тем сложнее по нему контролировать работы. А вообще, наша цель – это благоустройство родного города. Мы живем в Житомире, и нам очень хочется сделать вклад в его развитие.

Какие закупки вас интересуют? Как вы следите за появлением актуальных тендеров в системе?

Мы участвуем в тендерах на работы, связанные с объектами завершенного или незавершенного строительства и гражданского строительства, благоустройство спортивных площадок и зон отдыха, капитальный ремонт и реставрация, строительно-монтажные работы и др.

Каждый день Е-Tender присылает список новых закупок нам на электронную почту. Также, есть функция формирования индивидуальных шаблонов поиска и в принципе на площадке широкий фильтр самого поиска: по организатору, региону, типу закупки, сумме и много других. В общем в этом вопросе созданы все условия комфортной работы на площадке.

Недавно у вас появился опыт не только в закупках. Вы купили интересный объект в системе Prozorro.Продажи – гостиничный комплекс по процедуре малая приватизация2. Чем Вас заинтересовала система продаж?

Мы первые в Житомире построили современный жилой комплекс «Фаворит», стали первыми серьезными местными застройщиками у себя в области. Со временем начали строить военные объекты, реконструировать больницы, занимались рядом других государственных объектов, но никогда наша деятельность не была связана с ресторанами или гостиницами. Наступило время, когда мы стали готовы начать работать и в этом направлении. Так совпало, что объект для наших новых целей был приобретен именно через систему Prozorro.Продажи.

Эта гостиница давно у нас вызвала интерес. Мы знали, что местная власть заведет этот лот именно в систему Prozorro.Продажи, потому ждали.

Вы были единственным покупателем на торгах. Считаете повезло, или, это было ожидаемо, ведь объект стоит 60 млн гривен и спрос был невелик?

Мы рассчитывали на конкуренцию, но учитывая нестабильную экономическую ситуацию возможно не все компании готовы сейчас инвестировать в большие объекты. Но было крайне приятно узнать о том, что мы одни и можно оперативно готовиться к сделке.

Мы также начали активнее просматривать предложения по недвижимости в нашем регионе, но сейчас больше нацелены на развитие купленной гостиницы.

Что посоветуете участнику, который с недоверием относится к малой приватизации и продаже государственной собственности в целом?

Совет один – пробуйте. Конечно, в аукционах где есть конкуренция сложнее выиграть. Но сам метод продажи удобен и практичен. Нам не нужно было собирать пакеты документов и возить по разным инстанциям, мы все сделали за один день, не выходя из офиса. Думаю, это значительно упрощает принятие решение начинать учувствовать в аукционах.

Новичок, или даже участник с опытом не остается сам на сам с системой. Мы на собственном опыте знаем и пользуемся тем, что E-Tender определяет персонального менеджера, к которому можно адресовать любые юридические вопросы и технические по системе. Всегда получаем оперативные и качественные консультации. Особенно мы прочувствовали очень нужную для нас поддержку, когда в первый раз столкнулись с покупкой гостиницы. Потому смелее работать, для этого есть все условия!

Часто ли бывает так, что компании, работающие с государственными закупками, также покупают и Prozorro.Продажи?

Комментирует: Виталий Дихтяр, директор площадки E-Tender3

Первой причиной стало то, что в систему заходят все больше организаторов и выставляют интересные лоты. Вторым толчком является активная наработка государством нормативной базы для привлечения новых рынков для реализации и сдачи в аренду имущества.

Цикл работы с клиентом в каждой из систем по-своему специфический. В Prozorro.Продажи мы предоставляем комплекс услуг по выкупу или аренде конкретного объекта «под ключ». Что снимает с участника необходимость самостоятельно разбираться в законодательном, процедурном и техническом аспектах.

1 Компания ЗАО «Фаворит» – более 20 лет занимается строительным бизнесом. И есть застройщиками современного жилого комплекса «Фаворит» в Житомире и области. Так же компания занимается строительством военных объектов, реконструируют больницы и другие государственные объекты.

2Малая приватизация – продажа предприятий, участков, сооружений, пакетов акций компаний, принадлежащих государству или местным властям. В отличие от большой приватизации, малая, ограничивается объектами стоимостью до 250 млн грн.

3 Е-Tender является ведущей площадкой системы государственных тендеров Prozorro, официальным участником продажи и аренды в системе Prozorro.Продажи. В июле этого года компания также запустила свою тендерную систему для бизнеса, в которой аккумулировала лучшие практики и собственный опыт в электронной торговле. Также Е-Tender входит до групппы компаний E-Tech. В портфеле которой более 50% сервисов, разработанных в результате поддержки и активного участия в государственных реформах.