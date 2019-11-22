Украина вошла в ТОП-10 европейских стран по количеству платежей при помощи носимых устройств

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Тренд на оплаты носимыми устройствами продолжает набирать популярность в Европе: более 30 видов устройств, поддерживающих платежи, — часов, браслетов и прочего — доступны уже в 26 странах Европейского Союза.
Такую ифнормацию предоставила Finance.ua. Mastercard.
По количеству платежей с помощью носимых устройств на первом месте находятся Нидерланды — треть (33%) таких транзакций в Европе в 2019 году осуществлены в этой стране.
Второе место занимает Великобритания (18%);
третье место — Швейцария (8%).
Украина вошла в ТОП-10 европейских стран по количеству NFC-платежей носимыми устройствами.
Мировой рейтинг:
Количество бесконтактных платежей носимыми устройствами в Европе продолжает уверенно расти: общее количество транзакций в Европе в 2019 году почти в 20 раз больше, чем в Северной Америке.
В Европе сегодня каждый пятый взрослый носит смарт-часы или фитнес-браслет. По прогнозам, к 2020 году мировой рынок носимых устройств будет достигать 30 млрд евро. Бесконтактные платежи также проникают в нашу жизнь: 61% всех транзакций в физических торговых точках Европы бесконтактные, что на 23% больше, чем на начало 2018 года. В Украине же доля бесконтактных оплат картами и гаджетами среди всех расчетов на платежных терминалах составляет почти 30%.
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