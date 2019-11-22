Новый глава Укравтодора назвал свою зарплату

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Новый глава Укравтодора Александр Кубраков в интервью для Liga.net рассказал, что его зарплата составляет 24 тыс. грн в месяц.
“Оклад – 24 000 грн… Я не хочу это все комментировать. Понимаю, что сейчас такие возможности у государства”, – сказал Кубраков.
Комментируя зарплату своего предшественника Славомира Новака, которая составила около 150 тыс. грн в месяц, глава Укравтодора отметил: “Ему как-то там премиями очень сильно добавляли и выходила другая зарплата. Я еще не уточнял, какой у него был оклад, премии, но думаю, что больше”.
Отвечая на вопрос, как он согласился на такую зарплату, Кубрак сказал, что у него есть бизнес, который приносит пассивный доход”. “В этом году получаю довольно немалые дивиденды, вы их увидите в декларации. Я осознанно три года шел к этому. Могу себе сейчас позволить работать как минимум пару лет в таком режиме и нормально существовать”, – подчеркнул глава Укравтодора.
18 ноября Александр Кубраков был назначен главой Укравтодора. Во время своего представления в ведомстве Кубраков сказал, что главная задача Укравтодора – максимальная прозрачность. Кроме того, он призвал “схемщиков” увольняться самим.
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