Новый глава Укравтодора назвал свою зарплату

Новый глава Укравтодора Александр Кубраков в интервью для Liga.net рассказал, что его зарплата составляет 24 тыс. грн в месяц.

“Оклад – 24 000 грн… Я не хочу это все комментировать. Понимаю, что сейчас такие возможности у государства”, – сказал Кубраков.

Комментируя зарплату своего предшественника Славомира Новака, которая составила около 150 тыс. грн в месяц, глава Укравтодора отметил: “Ему как-то там премиями очень сильно добавляли и выходила другая зарплата. Я еще не уточнял, какой у него был оклад, премии, но думаю, что больше”.

Отвечая на вопрос, как он согласился на такую зарплату, Кубрак сказал, что у него есть бизнес, который приносит пассивный доход”. “В этом году получаю довольно немалые дивиденды, вы их увидите в декларации. Я осознанно три года шел к этому. Могу себе сейчас позволить работать как минимум пару лет в таком режиме и нормально существовать”, – подчеркнул глава Укравтодора.

18 ноября Александр Кубраков был назначен главой Укравтодора. Во время своего представления в ведомстве Кубраков сказал, что главная задача Укравтодора – максимальная прозрачность. Кроме того, он призвал “схемщиков” увольняться самим.